Snežne razmere v visokogorju

Nevarnejša so predvsem strma območja v visokogorju, kjer je več snega, tudi napihanega, ter strma travnata pobočja predvsem na prisojnih pobočjih nekoliko nižje, kjer je še dovolj snega. Tam so možni zdrsni plazovi mokrega snega. Večja pozornost je potrebna predvsem v grapah in pod stenami, kjer lahko plazovi sežejo nižje.

Včeraj je v gorah zapadlo od 5 do 15 centimetrov snega. Večinoma je bil moker, nad okoli 2000 metrov pa bolj suh. Ob ohladitvi je novi sneg večinoma mehak in nad okoli 2200 metrov tudi rahel, nekaj je skorje, ki je nastala predvsem zaradi vetra. Večjih zametov ni. Stari sneg je pomrznil, nižje pa je moker. Snežne razmere so zaradi dinamičnega vremena in temperaturnih sprememb sicer precej raznolike.

V torek bo po deloma jasnem začetku dneva čez dan spremenljivo oblačno, vrhovi bodo občasno v oblakih. popoldne bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Veter bo šibak, proti večeru se bo krepil severnik. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1800 metrov. V sredo bo dopoldne sončno, popoldne bo postopno nekoliko več oblačnosti. Tudi v sredo popoldne bodo nastale posamezne plohe. Zjutraj bo pihal zmeren severnik, nato bo veter oslabel, pihal bo šibak zahodni do severozahodni veter. Temperaturne razmere bodo podobne današnjim. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in marsikje v gorah tudi megleno. Zjutraj bodo predvsem na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah možne rahle padavine, popoldne ni izključena kakšna ploha povsod po našem gorskem svetu. Ničta izoterma se bo postopno dvignila nad 2000 metrov. Pihal bo šibak severozahodnik ali zahodnik. V petek bo po deloma jasnem jutru zmerno do pretežno oblačno, nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Pozno popoldne ali zvečer bodo predvsem v vzhodnih Karavankah ter na Pohorju možne rahle padavine. Pihal bo šibak, ponekod občasno zmeren veter zahodnih smeri. Ničta izoterma se bo popoldne dvignila nad naše najvišje vrhove.

Danes in v sredo bodo razmere večinoma nespremenjene, saj se ne bo segrelo, tudi sonca ne bo prav dosti. Nato se bo zaradi postopne otoplitve in več sončnega vremena nevarnost proženja snežnih plazov nekoliko povečala. Predvsem v krajih, kjer bo več sončnega vremena, se bo povečala možnost plazov mokrega snega sredi dneva in popoldne s prisojnih pobočij. V visokogorju bodo možni tudi posamezni kložasti snežni plazovi. Razmere bodo ostale zahtevne, pri izbiri varne poti bo potrebna precejšnja zadržanost.