V Kopru na območju nekdanjega Tomosa kmalu trgovski center

Koper, 25. aprila - V Kopru so nedavno začeli rušiti zapuščeni kompleks nekdanjega Tomosa, kjer je bil nekoč tudi razvojni inštitut. Na tem mestu bo kmalu zrasel trgovski center Eurospin. Načrt predvideva rušenje vseh aktualnih objektov, nasutje terena ter ureditev novih komunalnih priključkov, dovoznih cest in celotnega območja, so za STA pojasnili novi lastniki.