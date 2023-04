Sprejet akcijski načrt za dvig blaginje otrok

Ljubljana, 25. aprila - Vlada je sprejela akcijski načrt jamstva za otroke 2022-2030, po katerem si bo Slovenija prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok in vsem otrokom zagotoviti enake možnosti. Posebno pozornost so namenili otrokom s posebnimi potrebami, otrokom iz socialno prikrajšanih okolij in otrokom iz etničnih manjšin, so zapisali na vladnih spletnih straneh.