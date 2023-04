Ministrstvo deležnikom predstavilo nacionalno strategijo kakovosti in varnostiv zdravstvu

Brdo pri Kranju, 25. aprila - Predstavniki ministrstva za zdravje so na Brdu pri Kranju deležnikom v zdravstvu predstavili nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023-2031. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za enega od korakov, ki bodo bolniku omogočili dostop do zdravstvenih storitev primerljive kakovosti na območju celotne Slovenije.