Azijske borze neenotno

Tokio, 25. aprila - Osrednji delniški indeksi na azijskih borzah danes niso imeli enotnega predznaka in so tako sledili razpoloženju vlagateljev z Wall Streeta. Trgi so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še vedno v pričakovanju objave poslovnih rezultatov tehnoloških velikanov, kot so Amazon, Microsoft, Meta in Google Alphabeta.