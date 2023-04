Kremelj zanika namigovanja o Putinovem dvojniku

Moskva, 25. aprila - V Kremlju so zavrnili namigovanja o tem, da ima ruski predsednik Vladimir Putin dvojnika ali več dvojnikov, ki naj bi ga nadomeščali na določenih javnih nastopih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po obisku ruskega predsednika na okupiranih območjih v Ukrajini so se v Kijevu pojavila namigovanja, da "to sploh ni bil pravi Putin".