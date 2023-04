Toronto in Vegas do dveh zmag prednosti

New York, 25. aprila - Hokejistom Toronta in Vegasa za uvrstitev v drugi krog končnice severnoameriške lige NHL manjka le še zmaga. Oba sta dobila četrti tekmi prvega kroga, oba v gosteh, Toronto je na vzhodu še drugič zapovrstjo v seriji s Tampo dobil podaljšek in zmagal s 5:4, Vegas pa je na zahodu Winnipeg premagal s 4:2. Na preostalih dveh dvobojih je izid izenačen.