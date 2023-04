Udoka bo po novem vodil rakete

Houston, 25. aprila - Košarkarski klub Houston Rockets se je dogovoril s trenerjem Imejem Udoko, da bo naslednji mesec postal novi glavni trener moštva, poročajo mediji. Preden so se pri Houstonu zavezali Udoki, so se menda pogovarjali s pisarno lige NBA in z Boston Celtics o okoliščinah, ki so privedle do konca njegovega mandata pri Keltih.