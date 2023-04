V ameriškem Bethlehemu zadnja maša tudi v slovenski evangeličanski cerkvi sv. Janeza

New York, 25. aprila - Ameriški Slovenci v pensilvanskem Bethlehemu so v nedeljo darovali zadnjo mašo v evangeličanski cerkvi sv. Janeza, potem ko so marca letos imeli zadnjo mašo tudi v prav tako več kot stoletje odprti katoliški cerkvi sv. Jožefa. Evangeličanska cerkev se je zaprla zaradi združitve z dvema drugima.