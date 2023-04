Finance o zmanjšanju birokracije (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Špela Mikuš v komentarju Spremembe za manj birokracije; a za koga in koliko? piše o zmanjšanju birokracije. Meni, da se naj nepotrebni obrazci, koraki in delo prihranijo, če je to mogoče, a da je kljub spremembam, ki so jih napovedali vladajoči, še vedno kup obveznosti in poročanj raznim institucijam.