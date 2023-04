Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o uradnem obisku slovenske predsednice Nataše Pirc Musar na Dunaju. Pisale so tudi o tem, da bodo cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest po zvišanju trošarin prihodnja dva tedna ostale nespremenjene.