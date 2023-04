Borrell: Iz Sudana evakuirali več kot tisoč državljanov EU

Luxembourg, 24. aprila - Iz Sudana, kjer potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF, so minuli konec tedna evakuirali več kot tisoč državljanov EU, je danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Operacijo, v okviru katere so države članice v minulih dneh izvedle številne evakuacijske lete, je označil za zapleteno, a uspešno.