Po oceni revizorjev sredstva EU za digitalizacijo šol porabljena neoptimalno

Luxembourg, 24. aprila - Sredstva EU za boljšo digitalizacijo šol niso bila uporabljena optimalno, je v danes objavljenem poročilu zapisalo Evropsko računsko sodišče. Pojasnili so, da je do tega prišlo zlasti zato, ker države članice sredstev EU niso uporabljale strateško. Izpostavili so še, da šole niso bile dovolj vključene v ugotavljanje potreb v šolstvu.