EU in Norveška sklenili zeleno zavezništvo

Bruselj, 24. aprila - EU in Norveška, ki je po napadu Rusije na Ukrajino in prekinitvi dobav ruskega zemeljskega plina postala največja dobaviteljica tega energenta uniji, sta danes sklenili zeleno zavezništvo. Z njim naj bi okrepili skupne podnebne ukrepe, prizadevanja za varstvo okolja ter sodelovanje na področju čiste energije in zelenega prehoda v industriji.