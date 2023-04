Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami

V torek bo zjutraj po nekaterih nižinah sprva megla. Čez dan bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha. Jutri bosta sveži.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta bo čez dan prešla naše kraje. Pred njo bo dopoldne z jugozahodnim vetrom k nam pritekal vlažen, popoldne pa s severnim vetrom hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Do večera bo še večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ponoči pa bodo padavine ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal šibak do zmeren jugo, zvečer pa bo zapihala šibka burja.V torek bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in posamezne nevihte.