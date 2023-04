Ministrstvo pripombe na predlog akta o gigabitni infrastrukturi pričakuje do sredine maja

Ljubljana, 24. aprila - Ministrstvo za digitalno preobrazbo strokovno in zainteresirano javnost poziva, naj mu predloge in pripombe k predlogu evropske uredbe o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežjih (t. i. akt o gigabitni infrastrukturi) pošlje do 15. maja.