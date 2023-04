Kremelj: Ruske predsedniške volitve ne bodo preložene

Moskva, 24. aprila - Ruskih predsedniških volitev, ki so načrtovane za naslednje leto, ne bodo preložili, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in poudaril, da je izvedbo volitev v letu 2024 podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Peskov je ob tem dejal, da se je v Ukrajini boril njegov sin, ki so ga obtoževali izogibanja mobilizaciji.