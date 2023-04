Radomlje, 24. aprila - Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je podaljšal pogodbo s slovenskim reprezentantom do 19 let Anelom Zulićem. Kot so sporočili iz kluba, je 18-letni branilec, ki že drugo sezono igra v Prvi ligi Telemach, podpisal pogodbo do leta 2025.