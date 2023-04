Na Onkološkem inštitutu program Dora ob njegovi 15-letnici označili za evropski primer dobre prakse

Ljubljana, 24. aprila - Ob 15-letnici presejalnega programa za raka dojk Dora na Onkološkem inštitutu ocenjujejo, da je program danes sinonim za kakovost in evropski primer dobre prakse. Zaupa mu že več kot 75 odstotkov vseh povabljenih žensk med 50. in 69. letom. Od začetka programa do marca letos so opravili 839.170 mamografij in odkrili raka pri 5067 ženskah.