Razstava Za humano tehnologijo odpira okno v svet prihodnosti

Ljubljana, 24. aprila - V Prvem preddverju Cankarjevega doma se drevi odpira pregledna razstava Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture - RUK, ki jo sestavljajo Delavski dom Trbovlje, mariborska KID KIBLA in koprska PiNA. V zadnjih treh letih so razvijali inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo.