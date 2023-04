Gospodarska klima se še naprej slabša

Ljubljana, 24. aprila - Razpoloženje v gospodarstvu se od začetka leta slabša. To se je nadaljevalo tudi aprila, ko je vrednost kazalnika gospodarske klime dosegla minus 2,5 odstotne točke in bila za eno odstotno točko nižja kot mesec prej. V medletni primerjavi je bila nižja za 6,9 odstotne točke. Slabše razpoloženi so predvsem delodajalci v industriji.