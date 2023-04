Poklukar izdal usmeritve in obvezna navodila glede uporabe policijskih pooblastil

Ljubljana, 24. aprila - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po tistem, ko je izredni nadzor nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021 pokazal nekatere nepravilnosti in pomanjkljivosti, izdal usmeritve in obvezna navodila za sprejetje dodatnih ukrepov na področju preverjanja zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil.