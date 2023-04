Evropske borze uvodoma v minusu

London/Frankfurt/Pariz, 24. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu novega trgovalnega tedna obarvali rdeče. Po poročanju tujih agencij bodo vlagatelji ta teden pozorni predvsem na objave poslovnih rezultatov večjih ameriških tehnoloških podjetij, kot so Amazon, Microsoft, Googlovo krovno podjetje Alphabet in Facebookov lastnik Meta.