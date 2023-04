Vreme: oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ponoči bo dež ponehal in od zahoda se bo prehodno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 1 stopinja Celzija. V torek bo zjutraj po nižinah sprva megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopnij Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha. Jutri bosta sveži.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta bo čez dan prešla naše kraje. Pred njo bo dopoldne z jugozahodnim vetrom k nam pritekal vlažen, popoldne pa s severnim vetrom hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, dež bo od zahoda postopno zajel vse sosednje pokrajine. V krajih vzhodno od nas bodo tudi posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal šibak do zmeren jugo, zvečer pa bo zapihala šibka burja. V torek bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte.

Biovreme: V ponedeljek bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Zvečer bo obremenitev prehodno oslabela. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.