Atene, 24. aprila - Na nogometni tekmi grškega prvenstva med Olypiakosom in AEK iz Aten je prišlo do incidenta. Olympiakos je nedeljski dvoboj izgubil z 1:3, več deset domačih navijačev pa je vdrlo na igrišče, metalo dimne bombe in trgalo sedeže, piše francoska tiskovna agencija AFP.