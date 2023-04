Večer o vladi (24. 4.)

Maribor, 24. aprila - Rok Kajzer v komentarju Vsi isti, vse isto piše o letu vlade Roberta Goloba. Avtor meni, da je leto dni vladanja v resnici velik poraz premierja in njegovih koalicijskih partnerjev. Meni, da je to čas zapravljenih priložnosti in popolnega nerazumevanja slovenske stvarnosti, kar kažejo tudi raziskave javnega mnenja.