Naftarjem uspel preobrat, dvoboj s kralji izenačen na 2:2

Los Angeles, 24. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so na četrti tekmi dvoboja končnice zahoda proti Edmonton Oilers zapravili prednost treh golov. Potem ko so kralji na domačem ledu po prvi tretjini povedli s 3:0, je naftarjem uspel preobrat za zmago po podaljšku s 5:4, s katero so boj na štiri zmage izenačili na 2:2.