V Keniji med preiskavo kulta našli 47 trupel

Nairobi, 23. aprila - V Keniji so med preiskavo krščanskega kulta, katerega privrženci naj bi se izstradali do smrti, sprva izkopali posmrtne ostanke 21 oseb, drevi pa je kenijska policija sporočila, da so našli še trupla 26 oseb. Skupaj so tako doslej izkopali posmrtne ostanke 47 oseb, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.