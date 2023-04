Vreme: Ponekod se bodo pojavile plohe

Ljubljana, 23. aprila - Ponoči se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije pojavljale krajevne plohe. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo oblačno, padavine se bodo čez dan od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Predvsem na vzhodu bodo vmes tudi posamezne nevihte. Popoldne bo zapihal severni veter. Popoldanske temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bo dež ponehal in od zahoda se bo prehodno zjasnilo. V torek bo po nižinah sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami. V sredo in četrtek bo delno jasno in suho. Jutro bo sveže.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem in južnim delom Skandinavije je ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla dele srednje Evrope. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo nastajale krajevne plohe. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. V ponedeljek bo večinoma oblačno, dež bo od zahoda postopno zajel vse sosednje pokrajine. V krajih vzhodno od nas bodo tudi posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal šibak do zmeren jugo, zvečer pa bo zapihala šibka burja.