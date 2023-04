Gorica - Olimpija 2:2 (1:1)

Ljubljana, 23. aprila - Nogometaši Gorice in Olimpije so se v 32. krogu Prve lige Telemach razšli zu neodločenim izidom 2:2 (1:1).

* Športni park, sodniki: Antič, Vidali, Gabrovec.

* Strelci: 1:0 Kolobarić (17.), 1:1 Elšnik (20.), 2:1 Kolobarić (62.), 2:2 Estrada (87.).

* Gorica: Dajčar, Brekalo (od 56. Mlakar), Mevlja, Hrka, Krajnc, Petrović (od 56. Ahmetaj), Ankrah, Stankovski (od 74. Baruca), Juncaj (od 90+3. Agić), Velikonja (od 75. Karrica), Kolobarić.

* Olimpija: Vidovšek, Karamatić, Estrada, Lasickas (od 75. Sualehe), Aldair, Doffo (od 46. Milović), Krdžalić, Elšnik (od 66. Kvesić), Posavec, Sešlar (od 65. Gavrić), Bristrić (od 46. Špehar).

* Rumeni kartoni: Stankovski, Ankrah, Mlakar; Bristrić, Doffo, Kvesić.

* Rdeči karton: /.

Novogoričani so s špalirjem pričakali novega slovenskega prvaka Olimpijo. Njihova popotnica za dvoboj z Ljubljančani pa ni bila dobra, saj je bila Gorica v nizu štirih porazov. Toda ekipa novega trenerja Agrona Šalje je proti favoritom, ki so sicer prevladovali v posesti, iztržila pomembno točko v boju za obstanek, vse do 87. minute pa ji je kazalo še bolje, saj je dotlej vodila po zaslugi dveh golov Daria Kolobarića.

Gorica je kmalu po začetku imela prvo lepo priložnost, v četrti minuti je poskusil Etien Velikonja, Matevž Vidovšek pa je bil na mestu. V 17. minuti pa je domača zaseda povedla, Kolobarić se je po podaji v globino znebil Agustina Doffa in prišel pred Vidovška ter ga tudi premagal. V 19. minuti sta bila spet iz oči v oči Kolobarić in Vidovšek, takrat pa je bil uspešnejši ljubljanski vratar.

Minuto pozneje je Olimpija izenačila, z dobrih 20 metrov je streljal Timi Max Elšnik, žoga je na poti proti golu zadela še Zvonimirja Petrovića, nekoliko spremenila smer in končala za hrbtom Matevža Dajčarja. Slednji pa je moral posredovati v 28. minuti, ko je streljal Aldair Djalo. Zadnja nevarnejša akcija v prvem polčasu je bila v 40. minuti, ko bi Anes Krdžalić skorajda poskrbel za avtogol.

Kmalu po začetku drugega polčasa se je izkazal Dajčar po prostem strelu Svita Sešlarja, goriški vratar pa je dobro posredoval tudi v 55. minuti po novem strelu Sešlarja. V 62. minuti pa so izbranci trenerja Šalje spet povedli, po lepi podaji Ahmeda Ankraha za hrbet ljubljanskih branilcev se je sam pred Vidovškom znašel Kolobarić, ki je ljubljanskega vratarja še preigral in žogo poslal v mrežo.

Pozneje prav lepih akcij ni bilo, šele v 83. minuti je nase malce opozoril Mario Kvesić s premalo natančnim strelom. V 87. minuti pa so zeleno-beli vendarle izenačili, ko se je med strelce vpisal Pascal Estrada, ki je zadel iz bližine.

Gorica bo v 33. krogu v petek gostovala v Domžalah, Olimpija pa bo dva dni pozneje gostila Koper.