Tuje države iz Sudana evakuirajo diplomatsko osebje in državljane

Kartum, 23. aprila - ZDA so zaradi oboroženih spopadov med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF evakuirale osebje s svojega veleposlaništva v Kartumu, je v soboto potrdil ameriški predsednik Joe Biden. Z evakuacijami svojega diplomatskega osebja in državljanov so začele tudi številne druge države, poročajo tuje tiskovne agencije.