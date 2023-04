Vaterpolisti Triglava na vrhu po koncu rednega dela DP

Ljubljana, 23. aprila - Vaterpolisti kranjskega Triglava so redni del sezone državnega prvenstva končali na prvem mestu z 19 točkami. Kranjčani so zbrali šest zmag, en remi in en poraz. S tremi točkami manj je na drugem mestu končal Branik Maribor, še točko manj so zbrali vaterpolisti ljubljanskega Slovana.