Drevi v Tivoliju spektakel borilnih veščin

Ljubljana, 23. aprila - Ljubljanska Hala Tivoli bo drevi gostila borilni spektakel pod okriljem organizacij mešanih borilnih veščin WFC in Brave. Ljubiteljem mešanih borilnih veščin se bo predstavilo šestnajst borcev iz enajstih držav. Med njimi bodo tudi štirje Slovenci, pred katerimi so izjemno težki boji, so sporočili organizatorji tekmovanja.