Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 23. aprila - Danes bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda postopno naraščala. Do večera bo še večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.