Hokejisti Toronta do zmage v zadnji minuti proti Tampi

Tampa, 23. aprila - Hokejisti Toronto Maple Leafs so v pretekli noči z golom v zadnji minuti podaljška s 4:3 premagali Tampa Bay Lightning in tako v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL povedli z 2:1 v zmagah. Do vodstva z 2:1 v zmagah sta v pretekli noči prišla tudi Vegas in Colorado, New York Rangers pa so zabeležili prvi poraz v seriji z New Jersey Devils.