Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 23. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo zaradi prireditve med 9. in 14. uro zaprta cesta Jurovski Dol-Lenart v Jurovskem Dolu. Obvoz bo urejen in označen. Med 11. in 12. uro bo zaradi prireditve zaprta cesta Gorje-Krnica v Zgornjih Gorjah. Obvoz ne bo urejen. Za osebna vozila je možen je po vzporednih lokalnih cestah.