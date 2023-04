Dortmund izkoristil spodrsljaj Bayerna in skočil na vrh bundeslige

Berlin, 22. aprila - Nogometaši Borussie Dortmund so v zadnji sobotni tekmi 29. kroga nemške lige zanesljivo premagali Eintracht s 4:0 in se tako povzpeli na prvo mesto lestvice. Popoldne je namreč do danes vodilni Bayern izgubil v Mainzu z 1:3. Po novem ima Dortmund 60 točk, Bayern pa 59.