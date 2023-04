Vreme: Zvečer bo pretežno jasno

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, do večera bo še večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na jugovzhodu do 23 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bodo v zahodni polovici Slovenije pojavljale krajevne plohe.

Obeti: V ponedeljek čez dan se bodo padavine od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Možne bodo tudi nevihte. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne bo zapihal severnik. V noči na torek bo dež ponehal, v torek čez dan pa bo znova prehodno deževalo. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda priteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo še pretežno jasno, ponoči se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo. v nedeljo bo oblačnost naraščala, proti večeru se bodo v krajih zahodno in severno od nas začele pojavljati plohe. Ob severnem Jadranu bo začel pihati šibak jugo.