V Novem mestu danes prvo v seriji štirih usposabljanj motoristov

Novo mesto, 22. aprila - V organizaciji Darsa, agencije za varnost prometa in policije danes v prostorih in na poligonu avtocestne baze Novo mesto poteka celodnevno usposabljanje motoristov. Gre za prvo od štirih usposabljanj, pomembnih ob začetku motoristične sezone, preostala tri bodo potekala v maju.

Na poligonu novomeške avtocestne baze bodo brezplačna usposabljanja motoristov potekala še 6., 13. in 20. maja, so v sporočilu za javnost navedli v Javni agenciji RS za varnost prometa.

Usposabljanje ima po navedbah Zvonka Zavasnika iz Darsa visoko dodano vrednost, saj se motoristi v varnem okolju in ob nasvetih izkušenih inštruktorjev lahko dodobra usposobijo in preverijo svoje psihofizične sposobnosti še pred razmahom motoristične sezone.

Razumevanje in obvladovanje dinamike vožnje motorja je zelo kompleksno, je opozorila Anamaria Hren iz agencije. Da bi ugotovili, ali so v vedenju posameznikov, ko vozijo motor ali avtomobil, razlike, je bila v Sloveniji leta 2014 izvedena anonimna anketa med 200 motoristi. Izsledki so pokazali, da vozniki, ki med vožnjo z motorjem uporabljajo več varnostne opreme, za varnost poskrbijo tudi v avtomobilu. Prav tako je korelacija med kršitvami predpisanih hitrosti. Tisti, ki predpisane omejitve kršijo na motorju in hitrosti ne prilagajajo razmeram, enako ravnajo v vlogi voznika osebnega avtomobila.

Zelo podobne so ugotovitve za druge kršitve cestnoprometnih predpisov. Posebej izstopajo tisti, ki so na motorju "kaskaderji" in v prometu izvajajo elemente, ki na cesto ne sodijo - takšni motoristi mnogo pogosteje kršijo cestnoprometne predpise tudi v vlogi voznika osebnega avtomobila. "Ugotovitve torej kažejo, da se prometna kultura in način vožnje posameznika ne spremeni, ne glede na tip vozila, s katerim voznik upravlja," je poudarila Hren in izpostavila, da moramo na razvoju prometne kulture kot družba še veliko narediti.

Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana je medtem izpostavil ključne pasti in tveganja, ki so za motoriste pogosto usodni. Opozoril je na ranljivost motoristov, pri čemer je poudaril, da neprilagojena hitrost, alkohol, uporaba multimedije ter objestna vožnja, botrujejo premnogim prometnim nesrečam z najhujšimi posledicami.

Lansko leto je bilo v segmentu varnosti motoristov v Sloveniji najboljše leto od leta 1994, ko je bila vzpostavljena elektronska baza podatkov, so še navedli v agenciji in postregli s številkami o nesrečah. Do 20. aprila letos je bila zabeležena sicer že 101 prometna nesreča enoslednih motornih vozil, lani v tem času 144. "Letos beležimo eno smrtno žrtev, lani v tem času nobene, beležimo 18 hudih telesnih poškodb, lani 29, ter 51 lažjih telesnih poškodb, lani 75. Letos je 67 voznikov oz. dve tretjini samih povzročilo prometno nesrečo, lani pa 97 oz. dve tretjini," so nanizali.