Popoldanskega varstva v vrtcih na Koroškem še naprej ne bo

Ravne na Koroškem/Slovenj Gradec, 22. aprila - Potem ko so nekateri starši na Koroškem izpostavili potrebo, da bi v vrtcih zagotavljali tudi popoldansko varstvo, pa v največjih regijskih vrtcih, v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem, za tovrstno varstvo tudi letos niso prejeli zadosti prijav, zato ga ne bodo organizirali. Bodo pa na Ravnah v eni enoti po načrtih podaljšali urnik do 17. ure.