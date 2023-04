Moore junak ob zmagi kraljev, ki zdaj vodijo z 2:1 v zmagah

Los Angeles, 22. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, za katere igra slovenski as Anže Kopitar, so v prvem krogu končnice lige NHL na domačem ledu po podaljšku s 3:2 premagali Edmonton Oilers in dosegli drugo zmago v seriji. V boju na štiri zmage zdaj kralji vodijo z 2:1. Kopitar je podal pri prvem golu domače ekipe.