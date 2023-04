Glas ljudstva na okrogli mizi opozoril na škodljive posledice sprejemanja treh zdravstvenih zakonov

Ljubljana, 21. aprila - Razpravljavci okrogle mize Ali vladni ukrepi rešujejo zdravstveno krizo, ki so jo danes organizirali v civilni iniciativi Glas ljudstva, so opozorili na škodljive posledice sprejemanja treh predlaganih zdravstvenih zakonov. Med drugim so bili kritični do krčenja avtonomije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.