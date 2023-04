Bolzano, 21. aprila - Hokejisti Red Bull Salzburga so osvojili naslov prvaka v regionalni ligi ICEHL. Danes so v zadnji, sedmi tekmi na gostovanju premagali Bolzano z 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) in s 4:3 v zmagah prišli do drugega zaporednega naslova v tem tekmovanju.