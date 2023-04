Košarkarice iz Kranja in Celja za prvo mesto v DP

Kranj, 21. aprila - Po košarkaricah Cinkarne Celje so se v veliki finale državnega prvenstva uvrstile tudi igralke kranjskega Triglava, ki so na današnji drugi polfinalni tekmi premagale Akson Ilirijo s 70:54 (11:19, 27:29, 48:44). Kranjčanke so pred dvema dnevoma v Ljubljani zmagale z 72:69.