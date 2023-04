ACH Voley brez poraza do 19. naslova

Ljubljana, 21. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo svojo prevlado na slovenskih odbojkarskih igriščih. Potem ko so morali predlani po dolgem času predati krono Merkur Mariboru, so letos drugič zapovrstjo, skupno pa že 19-ič, osvojili naslov državnih prvakov. Finalno serijo proti Calcitu Volleyju so dobili s 3:0, zadnjo tekmo s 3:1 (23, -26, 21, 20).