Strateški svet o ukrepih za izboljšanje produktivnosti

Ljubljana, 21. aprila - Strateški svet za gospodarstvo pri ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je danes obravnaval poročilo o produktivnosti 2022 ter razpravljal o ukrepih za izboljšanje produktivnosti, dodane vrednosti in odpornosti slovenskega gospodarstva. Ključen ukrep v prihodnjih letih je povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, so se strinjali navzoči.