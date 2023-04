Poročilo: Reševanje svetovnih ledenikov izgubljena tekma

Ženeva, 22. aprila - Svetovni ledeniki so v lanskem letu izginjali s pospešeno hitrostjo, njihovo reševanje pa je izgubljena tekma, v novem letnem poročilu ugotavlja Svetovna meteorološka organizacija. Kot so sporočili iz organizacije, so kazalniki podnebnih sprememb znova dosegli rekordne vrednosti. Najslabše so jo sicer lani odnesli ledeniki v Alpah.