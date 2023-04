Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu

Washington, 25. aprila - V Washingtonu se je začelo 13. letno srečanje predstavnikov vlad oz. ministrstev za izobraževanje in šolskih sindikatov iz držav z visoko učinkovitimi izobraževalnimi sistemi ali najhitreje napredujočimi na tem področju. Med 24 sodelujočimi bo tudi Slovenija, so sporočili iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).