Ljubljanska borza na tedenski ravni pridobila

Ljubljana, 21. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic Ljubljanski borzi so se v minulem trgovalnem tednu v povprečju zvišali, osrednji indeks je pridobil tretjino odstotka. Največje spremembe tečajev so bile povezane z napovedmi glede izplačil dobičkov: delnice Luke Koper so poskočile za osem odstotkov, delnice Cinkarne Celje pa padle za pet odstotkov.