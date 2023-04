V Kranju določili lokacije za ustvarjanje grafitov

Kranj, 23. aprila - V Mestni občini Kranj se pogosto soočajo s problematiko uličnih poslikav na tuji posesti, obenem pa si želijo več kakovostnih poslikav in izboljšanja podobe javnih objektov. Zato so določili pogoje in lokacije, na katerih je ta ulična umetnost dovoljena. Zagotoviti nameravajo tudi sredstva za odstranjevanje neprimernih grafitov v mestnem jedru.